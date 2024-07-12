На Кипре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
12 июля 202410:53
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Кипра, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
«Предварительная информация — магнитуда 4,1», — указали сейсмологи.
Подземные толчки зафиксировали в 07:34 мск, их эпицентр находился в 25 км юго-западнее Лимасола. Данных об ущербе не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло близ северных островов Курильской гряды, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru