На Кипре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Кипра, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

К югу от побережья ЮАР зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7

«Предварительная информация — магнитуда 4,1», — указали сейсмологи.

Подземные толчки зафиксировали в 07:34 мск, их эпицентр находился в 25 км юго-западнее Лимасола. Данных об ущербе не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло близ северных островов Курильской гряды, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
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