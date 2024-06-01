На Курилах зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5

Два землетрясения магнитудой 4,5 произошло у берегов южных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Первое землетрясение зарегистрировали 1 июня в 10:51 (02:51 мск).

«Его эпицентр находился в Тихом океане в 104 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг подземных толчков располагался на глубине 92 километра», — отметила Семенова.

Спустя полчаса произошло второе землетрясение, эпицентр толчков находился в 32 км к юго-востоку от села Горное на Итурупе. Жители острова могли ощутить колебания силой до 2 баллов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКурильские Острова

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