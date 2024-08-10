У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Охотском море восточнее побережья Сахалина. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
Сейсмособытие было зарегистрировано 10 августа в 14:28 (06:28 мск).
«Эпицентр находился в 110 километрах восточнее мыса Свободный в Корсаковском районе в южной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 408 километров», — сообщила Семенова.
Толчки в населенных пунктах острова не ощущались, опасность цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru