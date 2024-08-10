У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Охотском море восточнее побережья Сахалина. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Сейсмолог: Землетрясение в Японии не угрожает Камчатке и Приморью

Сейсмособытие было зарегистрировано 10 августа в 14:28 (06:28 мск).

«Эпицентр находился в 110 километрах восточнее мыса Свободный в Корсаковском районе в южной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 408 километров», — сообщила Семенова.

Толчки в населенных пунктах острова не ощущались, опасность цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСахалин

Горячие новости

Все новости

партнеры