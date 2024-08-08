На побережье Японии обрушилось цунами после землетрясения магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировали близ префектуры Миядзаки на острове Кюсю в Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство страны.

Подземные толчки произошли в 16:43 (10:43 мск), их очаг располагался на глубине 30 км под водой во входящем в Тихий океан море Хюга-Нада. В префектурах Миядзаки и Кагосима ощущались толчки силой до пяти баллов.

На фоне землетрясения была объявлена угроза цунами на восточном побережье Кюсю, западном и южном берегах острова Сикоку. После мощных подземных толчков побережья префектуры Миядзаки достигло цунами высотой до одного метра.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

В июле у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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