На побережье Японии обрушилось цунами после землетрясения магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировали близ префектуры Миядзаки на острове Кюсю в Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство страны.
Подземные толчки произошли в 16:43 (10:43 мск), их очаг располагался на глубине 30 км под водой во входящем в Тихий океан море Хюга-Нада. В префектурах Миядзаки и Кагосима ощущались толчки силой до пяти баллов.
На фоне землетрясения была объявлена угроза цунами на восточном побережье Кюсю, западном и южном берегах острова Сикоку. После мощных подземных толчков побережья префектуры Миядзаки достигло цунами высотой до одного метра.
Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.
В июле у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8, напоминает 360.ru.
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