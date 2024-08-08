Сейсмолог: Землетрясение в Японии не угрожает Камчатке и Приморью

Сейсмолог отметил, что подобные землетрясения для этой местности не являются чем-то выдающимся. Что касается Камчатки и Приморского края, то для этого региона России японское землетрясение не несет никакой угрозы, пояснил Татевосян.

В четверг, 8 августа, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,1. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от префектуры Миядзаки. Власти объявили об угрозе цунами, при этом информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

