Сейсмолог: Землетрясение в Японии не угрожает Камчатке и Приморью

Возникшее в Японии землетрясение не угрожает побережью Камчатки и Приморскому краю, рассказал заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Сейсмолог отметил, что подобные землетрясения для этой местности не являются чем-то выдающимся. Что касается Камчатки и Приморского края, то для этого региона России японское землетрясение не несет никакой угрозы, пояснил Татевосян.

В четверг, 8 августа, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,1. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от префектуры Миядзаки. Власти объявили об угрозе цунами, при этом информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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