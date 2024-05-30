У побережья Крыма уничтожили восемь ракет ATACMS и два морских дрона
Восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS сбили над акваторией Азовского моря, восемь украинских беспилотников самолетного типа перехватили над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, ночью 30 мая военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории России. Ракеты и беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — добавили в Минобороны.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи была отражена атака на объекты транспортной инфраструктуры, обломки сбитых ракет повредили автомобильный и железнодорожный паромы, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru