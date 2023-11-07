У певца Xolidayboy диагностировали депрессию после получения повестки в военкомат

Xolidayboy потерял сознание на сцене «Абрикос-арены», откуда он был госпитализирован в отделение неврологии с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы», медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, поведение Ивана Минаева (настоящее имя музыканта) - депрессивное.

Ранее продюсер певца-тиктокера Xolidayboy Ульяна Почеко рассказала НСН подробности разгоревшегося конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, после обращения которой началась проверка в отношении артиста.

