У петербуржца арестовали яхту за долги по алиментам

Приставы прибыли в форт «Константин», где находится судно, где составили акт описи и ареста. Должник прибыл на место, но не смог объяснить причину неуплаты алиментов, сообщили приставы



Если долг не будет погашен, то в счет погашения заберут яхту.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве отцов, ухаживающих за детьми в течение трех лет со дня рождения, требовать от матерей алименты, если у тех есть деньги. Пока Верховный суд не «перевернется» в сторону отцов, законы не изменят ситуацию, сказала в эфире НСН Виктория Данильченко.

