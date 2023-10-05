У петербуржца арестовали яхту за долги по алиментам

В Санкт-Петербурге приставы арестовали яхту петербуржца из-за долга по алиментам, который составил почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

53-летний петербуржец не платил алименты для своего сына более 19 месяцев.

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Приставы прибыли в форт «Константин», где находится судно, где составили акт описи и ареста. Должник прибыл на место, но не смог объяснить причину неуплаты алиментов, сообщили приставы

Если долг не будет погашен, то в счет погашения заберут яхту.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве отцов, ухаживающих за детьми в течение трех лет со дня рождения, требовать от матерей алименты, если у тех есть деньги. Пока Верховный суд не «перевернется» в сторону отцов, законы не изменят ситуацию, сказала в эфире НСН Виктория Данильченко.

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ФОТО: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу
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