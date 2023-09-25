СМИ: Неплательщиков алиментов ограничат в сделках с имуществом
В Росси появится реестр алиментщиков, привлеченных к административной и уголовной ответственности за невыполнение своих обязательств, пишут «Известия».
Так, приставы получат право оспаривать сделки, с помощью которых должник пытался скрыть свое имущество. Уточняется, что реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве, который ведет ФССП.
Ранее Владимир Путин подписал закон о праве отцов, ухаживающих за детьми в течение трех лет со дня рождения, требовать от матерей алименты, если у тех есть деньги. Отцы и матери имеют в России равные права на воспитание детей и алименты, однако в реальности судебная практика развернута в сторону женщин, сказала в интервью «Радиоточке НСН» адвокат Виктория Данильченко. При этом Данильченко усомнилась, что мужчины боятся жениться из-за перспективы отлучения от ребенка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru