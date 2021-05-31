У екатеринбургского стрелка была лицензия на оружие

Официальное разрешение действовало с 2010 года, «которое он неоднократно продлевал».

Ранее стало известно, что Стрелок, открывший огонь, был уволен из органов МВД более 10 лет назад.

Напомним, стрельба велась из охотничьего карабина по людям во дворе. Ранения получили девочка. Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также ранен сотрудник Росгвардии.

