Стрельба в Екатеринбурге: двое раненых
Появилось видео задержания 48-летнего Сергея Болкова, который открыл в Екатеринбурге стрельбу из окон своего дома на улице Бородина, пишут «Известия».
Стрелок был задержан в результате штурма СОБР Росгвардии. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Как рассказали очевидцы, в доме стрелка произошел хлопок, после чего из окон пошел дым.
Стрельба велась из охотничьего карабина по людям во дворе. Ранения получили девочка. Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также ранен сотрудник Росгвардии.
Несколько дней назад восемь человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Как рассказал заместитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис в ходе пресс-конференции, среди погибших — сотрудники местного транспортного управления.
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