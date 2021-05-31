Стрельба в Екатеринбурге: двое раненых

Стрелок был задержан в результате штурма СОБР Росгвардии. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Как рассказали очевидцы, в доме стрелка произошел хлопок, после чего из окон пошел дым.

Стрельба велась из охотничьего карабина по людям во дворе. Ранения получили девочка. Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также ранен сотрудник Росгвардии.

Несколько дней назад восемь человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Как рассказал заместитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис в ходе пресс-конференции, среди погибших — сотрудники местного транспортного управления.

