Пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочке делают операцию
31 мая 202102:04
Пострадавшую в результате стрельбы в Екатеринбурге девочку в настоящее время оперируют врачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.
«Идет операция, врачи борются за ее жизнь», - сообщил он. Также помощь оказывается пострадавшему сотруднику Росгвардии.
Ранее стало известно, что Стрелок, открывший огонь, был уволен из органов МВД более 10 лет назад.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru