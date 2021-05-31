Пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочке делают операцию

Пострадавшую в результате стрельбы в Екатеринбурге девочку в настоящее время оперируют врачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

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«Идет операция, врачи борются за ее жизнь», - сообщил он. Также помощь оказывается пострадавшему сотруднику Росгвардии.

Ранее стало известно, что Стрелок, открывший огонь, был уволен из органов МВД более 10 лет назад.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
ТЕГИ:ОружиеСтрельбаЕкатеринбург
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