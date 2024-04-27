У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировали у побережья Японии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6

Как отметили специалисты, эпицентр подземных толчков располагался в 784 км юго-восточнее города Хамамацу на острове Хонсю. В населенном пункте проживают около 791 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 503 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее на юго-западе Японии между островами Сикоку и Кюсю зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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