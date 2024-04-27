У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5
27 апреля 202412:14
Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировали у побережья Японии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как отметили специалисты, эпицентр подземных толчков располагался в 784 км юго-восточнее города Хамамацу на острове Хонсю. В населенном пункте проживают около 791 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 503 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее на юго-западе Японии между островами Сикоку и Кюсю зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Нигерии до 300 машин сгорели в пробке
- Песков объяснил отказ Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
- Песков: Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
- МИД Италии потребовал от России разъяснений после решения Путина по Ariston
- В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте
- В Таджикистане в 2024 году откроется первый дилерский центр «АвтоВАЗа»
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5
- Ученые раскрыли причину сильнейшего наводнения в Дубае
- Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры
- В ООН приостановили расследование связи сотрудников своего агентства с ХАМАС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru