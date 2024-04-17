На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Между японскими островами Сикоку и Кюсю на юго-западе страны произошло землетрясение, магнитуда которого оценивается в 6,4. О подземных толчках проинформировало Национальное метеорологическое управление.
По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на стыке Японского моря и Тихого океана. Очаг располагался на глубине около 50 километров.
Сильные подземные толчки ощутили жители префектур Коти, Хиросима, Ямагути и Оита. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.
Землетрясение не затронуло атомную электростанцию «Иката» в префектуре Эхимэ. Превышения радиационного фона не зафиксировано.
В начале недели землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru