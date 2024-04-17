На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Между японскими островами Сикоку и Кюсю на юго-западе страны произошло землетрясение, магнитуда которого оценивается в 6,4. О подземных толчках проинформировало Национальное метеорологическое управление.

В Тибете произошло землетрясение

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на стыке Японского моря и Тихого океана. Очаг располагался на глубине около 50 километров.

Сильные подземные толчки ощутили жители префектур Коти, Хиросима, Ямагути и Оита. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение не затронуло атомную электростанцию «Иката» в префектуре Эхимэ. Превышения радиационного фона не зафиксировано.

В начале недели землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры