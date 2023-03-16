У берегов Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение произошло в 22:59 по московскому времени. Сила подземных толчков составляла 4,6 балла.

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Он располагается в 46 километрах к юго-западу от турецкой провинции Мерсин.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

В начале февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Толчки ощущались в 11 провинциях и в соседней Сирии.

На 16 марта число жертв превысило 49 тысяч человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, ранеными числятся 115 тысяч, передает НСН.

