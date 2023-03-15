В результате наводнения на юго-востоке Турции погибли пять человек

Отмечается, что, по предварительным данным, ещё девять человек числятся пропавшими без вести. На опубликованных в социальных сетях видео видно, как спасатели эвакуируют людей. На некоторых затопленных улицах спасателям пришлось нырять в бурлящие реки с аквалангами, чтобы найти выживших.

Потоки воды затопили подземный переход, в котором, по данным СМИ, могут находиться люди. Спасатели работают на месте. Наводнение произошло из-за проливных дождей.

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Толчки в Турции продолжаются до сих пор. Число погибших превысило 48 тысяч человек.

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.

