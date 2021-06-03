У берегов Шри-Ланки затонуло судно и спровоцировало экологическую катастрофу

Зарегистрированное в Сингапуре X-Press Pearl горело около двух недель. В результате происшествия сотни тонн нефти из топливных баков просочились в море. Морской флоре и фауне нанесен вред. Рыбный промысел от Панадуры до Негомбо приостановлен.

Напомним, несколько дней назад во Внутреннем Японском море произошло столкновение японского сухогруза Byakko и химического танкера lsan Pioneer под флагом Маршалловых островов.

