У берегов Шри-Ланки затонуло судно и спровоцировало экологическую катастрофу
Горящее у берегов Шри-Ланки судно с химическими веществами затонуло, тем самым спровоцировав экологическую катастрофу в Индийском океане, передает BBC News.
Зарегистрированное в Сингапуре X-Press Pearl горело около двух недель. В результате происшествия сотни тонн нефти из топливных баков просочились в море. Морской флоре и фауне нанесен вред. Рыбный промысел от Панадуры до Негомбо приостановлен.
Напомним, несколько дней назад во Внутреннем Японском море произошло столкновение японского сухогруза Byakko и химического танкера lsan Pioneer под флагом Маршалловых островов.
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