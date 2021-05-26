Выживший рыбак сообщил, что японское судно не двигалось во время столкновения

Выживший японский рыбак рассказал, что его судно находилось в работе и не могло двигаться, сообщило издание Kyodo.

При столкновении российского и японского судов погибли трое

Пострадавший утверждает, что японское судно не двигалось во время столкновения. По его словам, с японцами столкнулось российское судно. Посольство РФ сообщило, что траулер «Амур» направлен в японский порт Момбэцу префектуры Хоккайдо, пишет ФАН. Россиянам окажут все необходимое содействие.

Ранее стало известно, что японское рыболовецкое судно и российский траулер столкнулись в 23 километрах от города Момбэцу, пишет RT. В результате инцидента погибли трое японцев, еще двоих рыбаков удалось спасти. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщил ТК «360».

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Фото: vk.com/dobroflot
ТЕГИ:СудноСтолкновениеРоссияЯпония
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