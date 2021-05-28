У берегов Японии столкнулись два судна

В результате столкновения сухогруз перевернулся, три человека пропали без вести.

Водоизмещение Byakko - 11 тысяч тонн. На его борту находились 12 членов экипажа. Девять человек госпитализировали, поиски остальных продолжаются.

На борту танкера водоизмещением 2700 тонн находились 13 человек, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что японское рыболовецкое судно и российский траулер столкнулись в 23 километрах от города Момбэцу. В результате инцидента погибли трое японцев, еще двоих рыбаков удалось спасти. Обстоятельства происшествия уточняются.

