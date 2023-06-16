У берегов Приморья загорелся иностранный сухогруз

Иностранный сухогруз загорелся в акватории Японского моря в 85 км к югу от Находки в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

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По данным ведомства, судно с 24 членами экипажа следовало из Китая в порт Восточный, отмечает Ura.ru. На сухогрузе произошел пожар в машинном отделении, пишет Газета.ру.

«По оперативным данным, в результате пожара пострадало два человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег», — указали в МЧС.

Пострадавших передали пограничникам для эвакуации на берег, где им окажут скорую медицинскую помощь.

Как сообщил источник в экстренных службах, ЧП произошло на судне Beks Force, шедшем под флагом Маршалловых Островов. По словам председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, экипаж сухогруза состоит из 24 моряков из Индии.

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ФОТО: РИА Новости
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