В Краснодаре загорелся нефтеперерабатывающий завод

Пожар произошел в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в администрации Краснодара.

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«В районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова произошло возгорание на площади 20 кв. м», — отмечается в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Пожар локализовали, пишет Газета.ру. К борьбе с огнем были привлечены более 130 человек и 26 единиц техники.

По данным Telegram-канала SHOT, на Краснодарском НПЗ загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Причины ЧП устанавливаются, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:НПЗПожарКраснодар

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