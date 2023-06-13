В Краснодаре загорелся нефтеперерабатывающий завод
13 июня 202307:59
Пожар произошел в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в администрации Краснодара.
«В районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова произошло возгорание на площади 20 кв. м», — отмечается в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Пожар локализовали, пишет Газета.ру. К борьбе с огнем были привлечены более 130 человек и 26 единиц техники.
По данным Telegram-канала SHOT, на Краснодарском НПЗ загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Причины ЧП устанавливаются, отмечает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru