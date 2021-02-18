У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение

У берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы к юго-востоку от островов Луайоте. Эпицентр располагался примерно в 439 километрах от города Тадин в Новой Каледонии.

В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 150

Информация о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

17 февраля землетрясение магнитудой 5,6 произошло в южной части Ирана. Официальный представитель скорой медицинской помощи Ирана Моджтаба Халеди заявил, что информации о погибших в ведомство не поступало,

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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