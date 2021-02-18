У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение

Информация о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

17 февраля землетрясение магнитудой 5,6 произошло в южной части Ирана. Официальный представитель скорой медицинской помощи Ирана Моджтаба Халеди заявил, что информации о погибших в ведомство не поступало,

