В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, пострадали 10 человек
Землетрясение магнитудой 5,6, зафиксированное в среду вечером в южной части Ирана, навредило как минимум 10 людям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское новостное агентство YJC.
Официальный представитель скорой медицинской помощи Ирана Моджтаба Халеди заявил, что информации о погибших в ведомство не поступало, однако от стихийного бедствия пострадали как минимум 10 человек. По информации YJC, на юге страны также наблюдаются перебои электроснабжения, землетрясение нанесло значительный материальный ущерб жителям региона.
Magnitude 5.6 quake shakes southwest #Iran— Iran (@Iran) February 17, 2021
A magnitude 5.6 earthquake struck southwest Iran near town of Sisakht on Wed. evening and at least 10 people injured.
People in Sisakht & Yasuj left their homes in panic. Water & electricity have been cut off in Sisakht, accordingly. pic.twitter.com/6qYCTLIvz3
В неправительственном аккаунте Ирана в Twitter указано, что люди покидали свои дома в панике. В ряде регионов отключили воду и электричество.
Очаг землетрясения, по данным ученых, находился на границе провинции Исфахан и провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Город Сисахт, который больше всего пострадал от толчков, расположен в 10 километрах от очага землетрясения.
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