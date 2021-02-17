В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, пострадали 10 человек

Землетрясение магнитудой 5,6, зафиксированное в среду вечером в южной части Ирана, навредило как минимум 10 людям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское новостное агентство YJC.

Официальный представитель скорой медицинской помощи Ирана Моджтаба Халеди заявил, что информации о погибших в ведомство не поступало, однако от стихийного бедствия пострадали как минимум 10 человек. По информации YJC, на юге страны также наблюдаются перебои электроснабжения, землетрясение нанесло значительный материальный ущерб жителям региона.