У берегов Камчатки за сутки произошло 10 землетрясений

Сейсмологи зафиксировали десятое за одни сутки подземные толчки у берегов Камчатки. Это следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Десять землетрясений произошли в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаги залегали примерно в 200 километрах от краевого центра. Еще один сейсмический толчок отмечен в районе острова Беринга.Магнитуда самого сильного из них составила 5,2.