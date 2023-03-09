У берегов Камчатки за сутки произошло 10 землетрясений

Сейсмологи зафиксировали десятое за одни сутки подземные толчки у берегов Камчатки. Это следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Десять землетрясений произошли в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаги залегали примерно в 200 километрах от краевого центра. Еще один сейсмический толчок отмечен в районе острова Беринга.Магнитуда самого сильного из них составила 5,2.

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции

Накануне, 8 марта, у берегов Камчатки зафиксированы три землетрясения. Магнитуда составила до 6,1, землетрясение почувствовали жители трех населенных пунктов, передает НСН. Эпицентр подземных толчков располагался в 128 км от Северо-Курильска.


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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка
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