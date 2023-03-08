На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
8 марта 202310:05
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Камчатском крае. Об этом сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.
«Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59 км», — приводит сообщение ТАСС.
Эпицентр подземных толчков располагался в 128 км от Северо-Курильска.
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 09:03 мск, пишет RT. Отмечается, что толчки могли ощутить люди.
Накануне землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru