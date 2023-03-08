На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Камчатском крае. Об этом сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.

На Сахалине произошло землетрясение

«Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59 км», — приводит сообщение ТАСС.

Эпицентр подземных толчков располагался в 128 км от Северо-Курильска.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 09:03 мск, пишет RT. Отмечается, что толчки могли ощутить люди.

Накануне землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Никитин
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка
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