У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

17 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии в районе Бенгкулу, Южная Суматра. Сообщается, что эпицентр находился на глубине 22 километра, вероятность цунами отсутствует. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация уточняется.

При этом 14 апреля в Индонезии близ острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,6. Отмечалось, что, землетрясение произошло в 68 километрах от города Тубан-Джатим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

