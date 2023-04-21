У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 216 километрах к северу-западу индонезийского острова Тернате с населением 101 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 60 километров. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
17 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии в районе Бенгкулу, Южная Суматра. Сообщается, что эпицентр находился на глубине 22 километра, вероятность цунами отсутствует. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация уточняется.
При этом 14 апреля в Индонезии близ острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,6. Отмечалось, что, землетрясение произошло в 68 километрах от города Тубан-Джатим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru