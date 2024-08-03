У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,2

Очередное землетрясение зафиксировали в районе Филиппинских островов, его магнитуда составила 6,2, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 47 км к северо-востоку от города Лингиг на острове Минданао. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Угрозу цунами не объявляли, сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в районе Филиппинских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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ФОТО: НСН
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