У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,2
3 августа 202408:50
Очередное землетрясение зафиксировали в районе Филиппинских островов, его магнитуда составила 6,2, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 47 км к северо-востоку от города Лингиг на острове Минданао. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Угрозу цунами не объявляли, сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в районе Филиппинских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru