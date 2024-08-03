У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в районе Филиппинских островов. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, пишет ТАСС.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 43 км северо-восточнее города Лингиг с населением около 6,4 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 47 км.

Из-за подземных толчков была объявлена угроза цунами. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в Узбекистане.

