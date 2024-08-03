У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
3 августа 202402:35
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в районе Филиппинских островов. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, пишет ТАСС.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 43 км северо-восточнее города Лингиг с населением около 6,4 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 47 км.
Из-за подземных толчков была объявлена угроза цунами. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в Узбекистане.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru