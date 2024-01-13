У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у берегов штата Аляска. Об этом сообщила американская Геологическая служба.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 228 км юго-западнее города Джуно (население около 32,7 тысячи человек). Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

Накануне землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Аляски в 73 километрах к юго-западу от города Ситка, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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