У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
13 января 202406:33
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у берегов штата Аляска. Об этом сообщила американская Геологическая служба.
Эпицентр подземных толчков располагался в 228 км юго-западнее города Джуно (население около 32,7 тысячи человек). Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях нет.
Накануне землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Аляски в 73 километрах к юго-западу от города Ситка, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru