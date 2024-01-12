В Дагестане произошло второе за день землетрясение

В Новолакском районе Дагестана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4

Информация о подземных толчках поступила от Дагестанской геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 20:02. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Толчки ощутили жители Хасавюрта и Хасавюртовского района. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Это уже второе землетрясение в Дагестане за пятницу, 12 января. Утром подземные толчки магнитудой 4,4 фиксировались в Хасавюртовском районе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры