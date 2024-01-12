В Дагестане произошло второе за день землетрясение

Информация о подземных толчках поступила от Дагестанской геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 20:02. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Толчки ощутили жители Хасавюрта и Хасавюртовского района. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Это уже второе землетрясение в Дагестане за пятницу, 12 января. Утром подземные толчки магнитудой 4,4 фиксировались в Хасавюртовском районе, передает «Радиоточка НСН».

