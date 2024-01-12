В Дагестане произошло второе за день землетрясение
12 января 202421:59
В Новолакском районе Дагестана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о подземных толчках поступила от Дагестанской геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 20:02. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Толчки ощутили жители Хасавюрта и Хасавюртовского района. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Это уже второе землетрясение в Дагестане за пятницу, 12 января. Утром подземные толчки магнитудой 4,4 фиксировались в Хасавюртовском районе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жилищные услуги в России подорожали на 8,11%
- В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком
- Трамп назвал Байдена худшим президентом после удара по Йемену
- В Дагестане произошло второе за день землетрясение
- Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»
- Завершились работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска
- NASA назвало 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений
- СМИ сообщили о гибели восьми человек в результате аварии на шахте в Китае
- В украинской тюрьме умер критиковавший Зеленского американский журналист
- Писатель Борис Акунин признан иноагентом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru