Twitter накажут за неудаление материалов с нацистской символикой

Социальную сеть привлекут к ответственности за неудаление публикаций, в которых содержатся нацистская символика, оправдания деятельности экстремистов и террористов, а также руководства по изготовлению взрывчатки в домашних условиях.

Протокол об административном правонарушении в отношении Twitter Inc. Мировой суд Москвы рассмотрит 28 апреля. Американской компании грозит штраф до 4 млн рублей.

Ранее МИД РФ потребовал от Twitter восстановить доступ к публикации ведомства о событиях в украинском городе Буча, в котором на английском языке были изложены тезисы заявления Минобороны России.