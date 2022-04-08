Twitter накажут за неудаление материалов с нацистской символикой
Компании Twitter грозит в России очередной штраф за неудаление запрещенной информаци, сообщает ТАСС.
Социальную сеть привлекут к ответственности за неудаление публикаций, в которых содержатся нацистская символика, оправдания деятельности экстремистов и террористов, а также руководства по изготовлению взрывчатки в домашних условиях.
Протокол об административном правонарушении в отношении Twitter Inc. Мировой суд Москвы рассмотрит 28 апреля. Американской компании грозит штраф до 4 млн рублей.
Ранее МИД РФ потребовал от Twitter восстановить доступ к публикации ведомства о событиях в украинском городе Буча, в котором на английском языке были изложены тезисы заявления Минобороны России.
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