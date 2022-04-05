МИД РФ потребовал от Twitter восстановить свою публикацию о Буче
МИД РФ потребовал от соцсети Twitter восстановить доступ к публикации ведомства о событиях в украинском городе Буча. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что в твите были на английском языке изложены тезисы заявления Минобороны России о событиях в Буче. Ведомство также призвало платформу исключить предвзятый подход к модерации конфликта в будущем.
В МИД назвали закрытие доступа к твиту «неприкрытым актом цензуры».
В выходные в СМИ распространились видеозаписи и фотографии с лежащими на дорогах в Буче погибшими людьми. В Минобороны РФ назвали эту информацию «провокацией».
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