МИД РФ потребовал от Twitter восстановить свою публикацию о Буче

МИД РФ потребовал от соцсети Twitter восстановить доступ к публикации ведомства о событиях в украинском городе Буча. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в твите были на английском языке изложены тезисы заявления Минобороны России о событиях в Буче. Ведомство также призвало платформу исключить предвзятый подход к модерации конфликта в будущем.

В МИД назвали закрытие доступа к твиту «неприкрытым актом цензуры».

В выходные в СМИ распространились видеозаписи и фотографии с лежащими на дорогах в Буче погибшими людьми. В Минобороны РФ назвали эту информацию «провокацией».




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
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