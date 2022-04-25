ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Как отметили в ведомстве, злоумышленник по указанию зарубежных эмиссаров планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Ставрополья.

Подозреваемого задержали. У него были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, отмечает РИА ФАН. Задержанный дал признательные показания, против него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, напоминает «Свободная пресса».

