ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Как отметили в ведомстве, злоумышленник по указанию зарубежных эмиссаров планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Ставрополья.

Подозреваемого задержали. У него были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, отмечает РИА ФАН. Задержанный дал признательные показания, против него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактСтавропольский КрайФСБ
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