Тушить лесные пожары в Туве будет самолет-амфибия
Для тушения лесного пожара в Туве МЧС направило самолет-амфибию Бе-200. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Самолет вылетел из Красноярска. Ему предстоит участвовать в тушении огня в Тандинском районе республике. Пожар распространился на площади 270 гектаров. Забор воды самолетом будет проводиться из озера Чагытай.
В МЧС добавили, что защитой населенного пункта продолжают заниматься сотрудники ведомства.
В Туве действует режим ЧС в лесах регионального характера. Посещение лесов категорически запрещается.
Глава республики Владислав Ховалыг накануне сообщил, что из лагерей «Байлак», «Орленок» и «Чагытай» Тандинского района Тувы начали вывозить детей в связи с лесными пожарами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru