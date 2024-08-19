Тушить лесные пожары в Туве будет самолет-амфибия

Для тушения лесного пожара в Туве МЧС направило самолет-амфибию Бе-200. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет вылетел из Красноярска. Ему предстоит участвовать в тушении огня в Тандинском районе республике. Пожар распространился на площади 270 гектаров. Забор воды самолетом будет проводиться из озера Чагытай.

В МЧС добавили, что защитой населенного пункта продолжают заниматься сотрудники ведомства.

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В Туве действует режим ЧС в лесах регионального характера. Посещение лесов категорически запрещается.

Глава республики Владислав Ховалыг накануне сообщил, что из лагерей «Байлак», «Орленок» и «Чагытай» Тандинского района Тувы начали вывозить детей в связи с лесными пожарами.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Лесные ПожарыТува

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