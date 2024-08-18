В Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров

По его словам, в Тандинском районе огонь приблизился к населенным пунктам на расстояние около пяти километров. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.

В связи с приближением огня из лагерей «Байлак», «Орленок» и «Чагытай» вывезут почти 500 детей. Школьников доставят на автобусах в столицу республики Кызыл.

В Тыве действует семь очагов пожара на площади почти 500 гектаров, передает «Радиоточка НСН».

