В Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров

Из лагерей «Байлак», «Орленок» и «Чагытай» Тандинского района Тывы начали вывозить детей в связи с лесными пожарами, написал в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

Около четырех тысяч человек эвакуировали из нескольких городов Турции из-за лесных пожаров

По его словам, в Тандинском районе огонь приблизился к населенным пунктам на расстояние около пяти километров. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.

В связи с приближением огня из лагерей «Байлак», «Орленок» и «Чагытай» вывезут почти 500 детей. Школьников доставят на автобусах в столицу республики Кызыл.

В Тыве действует семь очагов пожара на площади почти 500 гектаров, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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