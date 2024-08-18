В Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров
Из лагерей «Байлак», «Орленок» и «Чагытай» Тандинского района Тывы начали вывозить детей в связи с лесными пожарами, написал в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.
По его словам, в Тандинском районе огонь приблизился к населенным пунктам на расстояние около пяти километров. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
В связи с приближением огня из лагерей «Байлак», «Орленок» и «Чагытай» вывезут почти 500 детей. Школьников доставят на автобусах в столицу республики Кызыл.
В Тыве действует семь очагов пожара на площади почти 500 гектаров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров
- Над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников
- Мэр Львова назвал страшной цену нападения на Курскую область
- В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
- Глава Кореневского района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться
- Украинский клуб потребовал от УЕФА заменить судью из-за его работы в России
- Центральный банк Ливии приостановил работу
- Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре
- Умер актер дубляжа Борис Быстров
- Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru