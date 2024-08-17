Вильфанд: В части регионов России будет жара до +38 °С

В Туве в текущие выходные прогнозируется аномальная жара до плюс 38 градусов, а в Иркутской области температура поднимется до плюс 27-32 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, жара в Туве в эти дни будет на 10 градусов выше нормы, а в Иркутской области — на 6-11 градусов.

Вильфанд также добавил, что жаркая погода ожидается и в других регионах России: на Алтае, в Красноярском крае и в Хакасии. Например, на юге Красноярского края, по информации синоптика, температура достигнет отметки в плюс 31 градус, что на 6-9 градусов выше климатической нормы.

При этом он заметил, что на следующей неделе, с понедельника по среду, в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областях температура поднимется на 6-8 градусов выше нормы и будет в диапазоне плюс 30-36 градусов.

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«С воскресенья по среду сильно повысится температура и на юге Якутии. Там прогнозируется до плюс 29 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы», - подчеркнул синоптик.

Между тем, по словам Вильфанда, на Северном Кавказе отмечается засуха из-за дефицита осадков.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Москве в текущие выходные будет до плюс 26 градусов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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