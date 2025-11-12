Минобороны Турции заявило о 20 погибших при крушении самолета в Грузии
Двадцать человек погибли в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета в Грузии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Накануне стало известно, что на грузино-азербайджанской границе разбился самолет Lockheed C-130 Hercules. Отмечалось, что погибли все находившиеся на борту члены экипажа, пишет Ura.ru.
«Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета... От своего имени и имени министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших», - указано в заявлении Гюлера в соцсети Х.
Кроме того, турецкое военное ведомство обнародовало имена и звания 20 погибших военных.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru