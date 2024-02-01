Турникеты перестали работать в московском метро

Отмечается, что деньги списываются с карт пассажиров, однако турникеты на вход не открываются. Сообщается, что это происходит из-за того, что в Мострансе не работает система оплаты. Издание отправило запрос в Московский метрополитен.

Ранее член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александр Морозов заявил, что метрополитен является элитарным транспортом, потому что он удобен только для жителей в радиусе до километра от этих станций.

