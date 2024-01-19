Метро назвали транспортом для элиты

По его мнению, метрополитен является элитарным транспортом, потому что он удобен только для жителей в радиуса до километра от этих станций, в то время как «все остальные не получают ничего».

Морозов также назвал метро «очень нечестным транспортом с точки зрения распределения ресурсов». Если направляемые на развитие подземки средства вложить в другой вид транспорта, можно создать хорошую систему по всему городу, считает он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».



