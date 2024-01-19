Метро назвали транспортом для элиты
Метро является транспортом для элиты, считает член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александр Морозов. Об этом он заявил на Youtube-канале «Живой гвоздь»..
По его мнению, метрополитен является элитарным транспортом, потому что он удобен только для жителей в радиуса до километра от этих станций, в то время как «все остальные не получают ничего».
Морозов также назвал метро «очень нечестным транспортом с точки зрения распределения ресурсов». Если направляемые на развитие подземки средства вложить в другой вид транспорта, можно создать хорошую систему по всему городу, считает он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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