Туристы с детьми застряли на снегоходах на горном массиве на Камчатке
Трое взрослых с двумя детьми застряли на камчатском вулкане Вачкажец, сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев.
Туристы отправились кататься на снегоходах на горном массиве с малышами 1,5 и 2,5 лет. В один момент техника сломалась. Путешественники не смогли выбраться самостоятельно.
Один из взрослых в итоге смог поймать связь и сообщить о происшествии. К застрявшим туристам на помощь уже спешат спасатели.
Ранее самолет Ан-2 пропал на Камчатке неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, нпаоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже самолет нашли, все пассажиры оказались живы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru