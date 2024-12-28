Туристы с детьми застряли на снегоходах на горном массиве на Камчатке

Трое взрослых с двумя детьми застряли на камчатском вулкане Вачкажец, сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев.

Спасенный на Камчатке экипаж Ан-2 рассказал подробности крушения

Туристы отправились кататься на снегоходах на горном массиве с малышами 1,5 и 2,5 лет. В один момент техника сломалась. Путешественники не смогли выбраться самостоятельно.

Один из взрослых в итоге смог поймать связь и сообщить о происшествии. К застрявшим туристам на помощь уже спешат спасатели.

Ранее самолет Ан-2 пропал на Камчатке неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, нпаоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже самолет нашли, все пассажиры оказались живы.

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ФОТО: На Камчатке спасли пропавших 10 дней назад туристов
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