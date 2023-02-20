Турецкие СМИ сообщили об одной жертве и восьми пострадавших после нового землетрясения в Хатае
Турецкие СМИ сообщили об одной погибшей и шести пострадавших после нового землетрясения в провинции Хатай.
Появились первые данные о пострадавших после новых подземных толчков в провинции Хатай на юге Турции. Оперативную информацию сообщает телеканал CNN Türk.
Жертвой нового землетрясения стала жительница города Самандаг в провинции Хатай. На ее голову обрушился кусок бетона.
В городе Дефна под завалами находятся минимум четыре человека. По данным СМИ, всего в Хатае пострадали минимум восемь человек.
Подземные толчки ощутил и сирийский Алеппо. Известно о минимум шести раненых, передает агентство SANA.
Сообщения о новых подземных толчках в Хатае поступили вечером, 20 февраля. Их магнитуда составляла 6,4 и 5,8. Очаг землетрясения находится на глубине 2 километра, пишет НСН.
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