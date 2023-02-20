Мэр турецкого Хатая сообщил о людях под завалами после нового землетрясения
После новой серии мощных подземных толчков под завалами домов остались люди, сообщают СМИ со ссылкой на мэра Хатая Люфтю Саваша.
На помощь направлены отряды спасателей. О числе пострадавших не сообщается.
После новых толчков обрушились несколько зданий, которые остались стоять после землетрясения 6 февраля.
Под завалами одного из домов оказался годовалый ребенок. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.
Также подземные толчки частично разрушили трассу между городами Антакья и Искендерун. Движение временно при остановлено.
После подземных толчков вечером, 20 февраля, провинция Хатай погрузилась в темноту. Местные жители массово вышли на улицу.
Магнитуда землетрясения составила 6,4 и 5,8. Очаг залегал на глубине 2 километров, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Турецкие СМИ сообщили об одной жертве и шести пострадавших после нового землетрясения в Хатае
- Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
- На западе Украины сошел с рельсов поезд «Киев-Варшава»
- В США возмутились внешним видом Зеленского на встрече с Байденом
- В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации
- Мэр турецкого Хатая сообщил о людях под завалами после нового землетрясения
- Мантуров: производство системы ABS для авто начнется в РФ в 2023 году
- Мэр Сочи заявил о повреждении газопровода из-за схода лавины
- Блинкен пригрозил Китаю «реальными последствиями» за военную помощь России
- Турецкие СМИ сообщили о полном отключении электричества в провинции Хатай после нового землетрясения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru