Мэр турецкого Хатая сообщил о людях под завалами после нового землетрясения

На помощь направлены отряды спасателей. О числе пострадавших не сообщается.

После новых толчков обрушились несколько зданий, которые остались стоять после землетрясения 6 февраля.

Под завалами одного из домов оказался годовалый ребенок. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Также подземные толчки частично разрушили трассу между городами Антакья и Искендерун. Движение временно при остановлено.

После подземных толчков вечером, 20 февраля, провинция Хатай погрузилась в темноту. Местные жители массово вышли на улицу.

Магнитуда землетрясения составила 6,4 и 5,8. Очаг залегал на глубине 2 километров, пишет НСН.

