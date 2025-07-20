МЧС: На Камчатке объявили угрозу цунами

Согласно информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, до этого в акватории Тихого океана было зарегистрировано несколько землетрясений. Одно из них, магнитудой 7 баллов, случилось в 167 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Еще одно землетрясение магнитудой 7,6 было зарегистрировано в акватории океана, в 115 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Толчки в том числе ощутили жители Вилючинского городского округа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».