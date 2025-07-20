МЧС: На Камчатке объявили угрозу цунами

На Камчатке после произошедшего землетрясения магнитудой 7,6 объявили угрозу цунами. Об этом сообщили в МЧС Камчатского края.

Отмечается, что в регионе возможен подход волны цунами высотой не более 60 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 см — к Усть-Камчатскому муниципальном округу и не выше 15 см — к Петропавловск-Камчатскому. В связи с этим представители ведомства рекомендовали жителям прибрежных населенных пунктов переместиться от побережья в глубину суши на возвышенность.

Вблизи южных Курил произошли два землетрясения

Согласно информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, до этого в акватории Тихого океана было зарегистрировано несколько землетрясений. Одно из них, магнитудой 7 баллов, случилось в 167 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Еще одно землетрясение магнитудой 7,6 было зарегистрировано в акватории океана, в 115 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Толчки в том числе ощутили жители Вилючинского городского округа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
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