ЦРУ признало, что обсуждает с ВСУ попытки закрепиться в Курской области

По его словам, речь идет, в том числе строительстве оборонительных сооружений и попытке закрепиться на российской территории. Коэн отметил, что с момента нападения на Россию ВСУ были вынуждены частично отступить. Замдиректора считает, что у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию».

Ранее в МИД России заявили об участии наемников в нападении на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

