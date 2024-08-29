ЦРУ признало, что обсуждает с ВСУ попытки закрепиться в Курской области

Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Вооруженными силами Украины для обсуждения действий армии в рамках нападения на Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя директора ведомства Дэвида Коэна.

В Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище

По его словам, речь идет, в том числе строительстве оборонительных сооружений и попытке закрепиться на российской территории. Коэн отметил, что с момента нападения на Россию ВСУ были вынуждены частично отступить. Замдиректора считает, что у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию».

Ранее в МИД России заявили об участии наемников в нападении на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАЦРУУкраинаВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры