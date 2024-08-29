ЦРУ признало, что обсуждает с ВСУ попытки закрепиться в Курской области
Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Вооруженными силами Украины для обсуждения действий армии в рамках нападения на Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя директора ведомства Дэвида Коэна.
По его словам, речь идет, в том числе строительстве оборонительных сооружений и попытке закрепиться на российской территории. Коэн отметил, что с момента нападения на Россию ВСУ были вынуждены частично отступить. Замдиректора считает, что у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию».
Ранее в МИД России заявили об участии наемников в нападении на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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