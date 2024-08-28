В Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище

В Курской области была задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на нефтехранилище, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По информации от источника агентства, задержанные передвигались на гражданском автомобиле и при себе имели взрывчатые вещества и детонаторы. Один из задержанных признался в намерении осуществить теракт. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Диверсионная группа ВСУ была уничтожена в Курской области

6 августа, украинские подразделения начали наступление на территории Курской области. По данным на 28 августа, в ходе боевых действий на этом участке ВСУ понесли потери до семи тыс. военнослужащих и 74 танков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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