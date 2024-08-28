В Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище

В Курской области была задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на нефтехранилище, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По информации от источника агентства, задержанные передвигались на гражданском автомобиле и при себе имели взрывчатые вещества и детонаторы. Один из задержанных признался в намерении осуществить теракт. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия.