Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2,5 раза после теракта в «Крокусе»

В сообщении приложения «Яндекс Такси» говорится, что заказов больше, чем людей. Индикатор спроса на услуги горит красным

Отмечается, что за поездки длительностью более 40 минут приходится заплатить в три раза больше.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По данным ФСБ, погибли около 40 человек. В здании начался пожар.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

