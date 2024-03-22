Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2,5 раза после теракта в «Крокусе»
Стоимость поездок на такси в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле» выросла в 1,5-2,5 раза, пишет РИА Новости.
В сообщении приложения «Яндекс Такси» говорится, что заказов больше, чем людей. Индикатор спроса на услуги горит красным
Отмечается, что за поездки длительностью более 40 минут приходится заплатить в три раза больше.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По данным ФСБ, погибли около 40 человек. В здании начался пожар.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru