СМИ: четверо нападавших на «Крокус Сити Холл» могли скрыться
Сотрудники спецслужб проверяют информацию, что четырем нападавшим на «Крокус Сити Холл» удалось скрыться с места преступления, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, сотрудники ДПС перекрыли дороги вблизи концертного зала. Ведется розыск четырех мужчин в камуфляже, которые могли скрыться с места совершения преступления.
Пожар и стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По данным СМИ, в здании прогремело два взрыва. Утверждается, что жертвами нападения стали более 40 человек.
Администрация президента США выразила соболезнования в связи с произошедшим. В Белом доме заявили, что не располагали информацией о подготовке теракта в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru