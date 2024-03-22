СМИ: четверо нападавших на «Крокус Сити Холл» могли скрыться

По информации издания, сотрудники ДПС перекрыли дороги вблизи концертного зала. Ведется розыск четырех мужчин в камуфляже, которые могли скрыться с места совершения преступления.

Пожар и стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По данным СМИ, в здании прогремело два взрыва. Утверждается, что жертвами нападения стали более 40 человек.

Администрация президента США выразила соболезнования в связи с произошедшим. В Белом доме заявили, что не располагали информацией о подготовке теракта в Москве, передает «Радиоточка НСН».

