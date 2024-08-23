Центр Воронежа остался без света из-за аварии на сетях

Причиной этого стала авария на сетях. В настоящее время специалисты пытаются восстановить электроснабжение. К аварии привели нарушения технического характера в работе оборудования, уточнили в компании «Россети».

Электричество в Воронеже стали отключать регулярно. 21 августа без подачи электроэнергии остался Северный микрорайон, а перед этим света не было в Левобережном районе.

Ранее более 4 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

