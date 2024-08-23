Центр Воронежа остался без света из-за аварии на сетях
Подача электроэнергии прекращена в центральные районы Воронежа, сообщает Telegram-канал «Блокнот Воронеж».
Причиной этого стала авария на сетях. В настоящее время специалисты пытаются восстановить электроснабжение. К аварии привели нарушения технического характера в работе оборудования, уточнили в компании «Россети».
Электричество в Воронеже стали отключать регулярно. 21 августа без подачи электроэнергии остался Северный микрорайон, а перед этим света не было в Левобережном районе.
Ранее более 4 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru