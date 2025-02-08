Центр Макеевки могли атаковать ракетами с фугасной боевой частью
Центр Макеевки могли атаковать ракетами с фугасной боевой частью, сообщил «Звезде» советник главы ДНР Игорь Кимаковский. На это указывает характер разрушений.
Сейчас известно об одном погибшем местном жителе, добавил он. Серьезно пострадал многоэтажный жилой дом, выбиты десятки окон, после обстрела возник пожар. Горят припаркованные у дома машины.
Медики оказывают помощь пострадавшим и обходят квартиры в доме, который оказался в эпицентре обстрела.
Глава ДНР Денис Пушилин взял под личный контроль ликвидацию последствий этого обстрела.
Ранее украинская сторона обстреляла автостанцию Плеханова в Макеевке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru