При обстреле ВСУ Курской области был поврежден газопровод
6 февраля 202514:43
В результате украинского обстрела в Рыльском районе Курской области был поврежден газопровод, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, началось возгорание, сейчас труба перекрыта и приостановлена подача газа в два населенных пункта.
Хинштейн отметил, что один поселок остался без света из-за повреждения электропровода высокого напряжения.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранения получили семь человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru