При обстреле ВСУ Курской области был поврежден газопровод

В результате украинского обстрела в Рыльском районе Курской области был поврежден газопровод, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

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По его словам, началось возгорание, сейчас труба перекрыта и приостановлена подача газа в два населенных пункта.

Хинштейн отметил, что один поселок остался без света из-за повреждения электропровода высокого напряжения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранения получили семь человек, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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