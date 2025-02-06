При обстреле ВСУ Курской области был поврежден газопровод

По его словам, началось возгорание, сейчас труба перекрыта и приостановлена подача газа в два населенных пункта.

Хинштейн отметил, что один поселок остался без света из-за повреждения электропровода высокого напряжения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранения получили семь человек, напоминает RT.

